madameolenka

Французский язык. Перевод. Преподавание.

Я преподавательница французского языка. Имею высшее педагогическое образование по профилю Французский язык. Имею трехлетний опыт работы в частных и государственных образовательных учреждениях, а также даю частные уроки онлайн и оффлайн. Влюблена во французский язык, отлично разбираюсь в его особенностях и тонкостях. Мне очень интересно "копаться" в языке: изучать этимологию слов, выбирать наиболее точные значения в других языках, искать наиболее актуальную лексику.