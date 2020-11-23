madamgalceva

Таргетированная реклама в ФБ и ИГ

Приветствую, дорогой друг! Я с удовольствием помогу вам продвинуть ваш бизнес, настроив вам рекламную кампанию ФБ и ИГ , также могу провести аудит вашей текущей рекламной кампании в и аудит вашего сайта на предмет покупательской привлекательности.

Так как я являюсь начинающим специалистом по настройке РК в ФБ и ИГ и буду настраивать РК под руководством наставника, я смогу грамотно и качественно настроить Ваш рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес.

Перед запуском кампании провожу аудит вашего сайта для увеличения эффективности РК - бесплатно.

Вы получите больше клиентов, а я опыт работы.