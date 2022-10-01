Перепечатка текстов
Занимаюсь перепечаткой текстов, включающей в себя:
- набор текста с отсканированных документов;
- набор текста с книжных носителей;
- набор цифровой и текстовой информации с отсканированных документов;
- набор информации с предоставленных графических файлов в текстовые документы;
- сверку после внесения правок.
А так же вывод информации с аудио и видео-файлов, картинок и прочих источников.
Сотрудничая со мной вы получите: выполнение всех работ в поставленные сроки, продуктивный и быстрый рабочий процесс, комфортное и вежливое общение.