Требуются на постоянной основе систем. Администратор, модератор, копирайтер. Знание dle 9.3 обязательно. Проживание только РФ.
Системное администрирование3 заявки
Закрыт
14 лет назад
Требуются на постоянной основе систем. Администратор, модератор, копирайтер. Знание dle 9.3 обязательно. Проживание только РФ.
Необходимо заменить дизайн сайта, перейти на обновлённую версию с dle 9.2 на dle 9.3 Создать базу данных с возможностью синхронизации инфо с ПК. И другое. www.madbip.ru
Замена существующих модулей на более лучшие, создание баз данных, создание возможности ведения разделов теле-радио каналов, перевод сайта на множество других ин. языков, увеличение поддоменов согласно количеству всех городов в РФ, администрирование, seo- продвижение и многое ...