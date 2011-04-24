madbip

Зиновий madbip

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн, обновление движка

    $500

    Необходимо заменить дизайн сайта, перейти на обновлённую версию с dle 9.2 на dle 9.3 Создать базу данных с возможностью синхронизации инфо с ПК. И другое. www.madbip.ru

    DLE
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внедрение новых модулей

    Замена существующих модулей на более лучшие, создание баз данных, создание возможности ведения разделов теле-радио каналов, перевод сайта на множество других ин. языков, увеличение поддоменов согласно количеству всех городов в РФ, администрирование, seo- продвижение и многое ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад