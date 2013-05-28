ФИО: Аверченко Сергей Владимирович
Возраст: 25
E-mail: [email protected]
Цель: влиться в коллектив, найти новых друзей, получить возможность карьерного роста, совершенствоваться в направлении программирования.
Образование: Техникум Бизнеса и Права на отделении «Программное обеспечение информационных технологий» За период обучения были изучены такие языки программирования как: Pascal, Basic, Assembler, C++, Jawa, Html, SQL, CSS.
Опыт работы: 1 год, PHP- программист
Дополнительная информация
Технические навыки
MS Windows 2000, Word, Excel, DOS, Access, Photoshop CS 5.0.
работа в Интернете.
Личные качества
оптимизм, застенчивость, доброта, заботливость, рассудительность, открытость, общительность, щедрость, пунктуальность, искренность.
Иностранный языки:
Английский язык, читаю, перевожу со словарём.
Дополнительные навыки:
Получил квалификацию «Оператор ЭВМ»
На данный момент учусь в «Полоцком гос. Университете» на заочном отделении,6 курс(последний)
Специальность: Программное обеспечение информационных технологий.
Курсы PHP-программиста от BelHard (PHP, Ajax, Smarty, PDO, MySQL.) 2011г.
Дата составления 29 августа 2012 г.
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