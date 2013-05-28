ФИО: Аверченко Сергей Владимирович

Возраст: 25

E-mail: [email protected]

Цель: влиться в коллектив, найти новых друзей, получить возможность карьерного роста, совершенствоваться в направлении программирования.

Образование: Техникум Бизнеса и Права на отделении «Программное обеспечение информационных технологий» За период обучения были изучены такие языки программирования как: Pascal, Basic, Assembler, C++, Jawa, Html, SQL, CSS.

Опыт работы: 1 год, PHP- программист

Дополнительная информация

Технические навыки

MS Windows 2000, Word, Excel, DOS, Access, Photoshop CS 5.0.

работа в Интернете.

Личные качества

оптимизм, застенчивость, доброта, заботливость, рассудительность, открытость, общительность, щедрость, пунктуальность, искренность.

Иностранный языки:

Английский язык, читаю, перевожу со словарём.

Дополнительные навыки:

Получил квалификацию «Оператор ЭВМ»

На данный момент учусь в «Полоцком гос. Университете» на заочном отделении,6 курс(последний)

Специальность: Программное обеспечение информационных технологий.

Курсы PHP-программиста от BelHard (PHP, Ajax, Smarty, PDO, MySQL.) 2011г.

Дата составления 29 августа 2012 г.