maddnikitos

Здравствуйте!
Готов сделать для Вас вёрстку любой сложности за рекордно низкую цену. И это никак не скажется на качестве работы!)
Не верите...? Убедитесь сами!)
Преимущества моей вёрстки:
1. HTML5 & CSS3 верстка .
2. Соблюдение всех правил SEO(Поисковой оптимизации) .
3. Использование технологий Javascript, jQuery и Ajax.
4. Адаптивная верстка, т. е. сайт будет одинаково хорошо смотреться на разных устройствах, таких как смартфон, планшет, TV и т.д.
5. Чистый, грамотный и валидный код без использования всяких "загрязняющих" программ.
6. Минимальное использование плагинов сильно нагружающих страницу.
7. Кроссбраузерность. Вёрстка будет отлично смотреться во всех известных браузерах: Firefox, Opera, IE9, Google Chrome.
8. Поддержка разных разрешений.
Кроме того внимательно отношусь ко всем пожеланиям заказчика и готов в процессе работы и после ее выполнения консультировать и отвечать на все интересующие вопросы!
Примеры работ можно посмотреть на моем сайте tab-land.ru в разделе "Портфолио". Там же можно посмотреть и отзывы в соответствующем разделе.
Пишите на e-mail. Буду рад сотрудничеству!)
С Уважением, Никита!