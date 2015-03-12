maddnikitos

Меня зовут NIKO и я занимаюсь профессиональной версткой сайтов любой сложности

Здравствуйте!

Готов сделать для Вас вёрстку любой сложности за рекордно низкую цену. И это никак не скажется на качестве работы!)

Не верите...? Убедитесь сами!)

Преимущества моей вёрстки:

1. HTML5 & CSS3 верстка .

2. Соблюдение всех правил SEO(Поисковой оптимизации) .

3. Использование технологий Javascript, jQuery и Ajax.

4. Адаптивная верстка, т. е. сайт будет одинаково хорошо смотреться на разных устройствах, таких как смартфон, планшет, TV и т.д.

5. Чистый, грамотный и валидный код без использования всяких "загрязняющих" программ.

6. Минимальное использование плагинов сильно нагружающих страницу.

7. Кроссбраузерность. Вёрстка будет отлично смотреться во всех известных браузерах: Firefox, Opera, IE9, Google Chrome.

8. Поддержка разных разрешений.

Кроме того внимательно отношусь ко всем пожеланиям заказчика и готов в процессе работы и после ее выполнения консультировать и отвечать на все интересующие вопросы!

Примеры работ можно посмотреть на моем сайте tab-land.ru в разделе "Портфолио". Там же можно посмотреть и отзывы в соответствующем разделе.

Пишите на e-mail. Буду рад сотрудничеству!)

С Уважением, Никита!