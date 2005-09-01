Свободное владение иностранными языками (португальский и итальянский).
Английский и испанский - Intermediate.
1994-1995 Academia de Línguas da Madeira,Portugal - Португальский язык
1991-1992 Facoltà di Lingue, Italia,Gaeta-Итальянский язык
Стаж работы переводчиком- 16 лет
Участие в проектах-Синхронный перевод при продаже и техобслуживанию сельхозтехники компании STARA (Бразилия) в Ростове-на-Дону 2012г
Профессиональный опыт: Португалия
09/2010 - 11/2011
(1 год 2 месяца)
Rentabilizar, Виламоура, Португалия
маркетинг и продажи
Недвижимость
общее руководство
Менеджер
Руководитель агентства по продаже недвижимости и туризма в Алгарве Португалия, организация туров, морские круизы.
09/2005 - 08/2010
(5 лет)
Wainfleet - Alumina, Sociedade Unipessoal, LDA (TD РУСАЛ Россия), Фуншал Мадейра, Португалия
маркетинг и продажи алюминия
Производство Черных и цветных металлов
Менеджер / руководитель группы
Функциональные обязанности: контроль транспортных компаний, финансовый учет, ведение переговоров, перевод технической документации (русский, португальский, итальянский), финансовая отчетность в оффшорной зоне на Мадейре
1993 - 1999
Игрок и тренер по гандболу - Алгарве, Мадейра
с 1995г- Работа переводчиком для трибуналов и иммиграционной службы SEF, криминальной полиции.
Профессиональный опыт: Италии
1988- 1993
Гандбол игрок - Гаэта, Италия
1991-1993 - Работа переводчиком для иммиграционной службы