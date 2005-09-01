переводы с/на португальский

Свободное владение иностранными языками (португальский и итальянский).

Английский и испанский - Intermediate.

1994-1995 Academia de Línguas da Madeira,Portugal - Португальский язык

1991-1992 Facoltà di Lingue, Italia,Gaeta-Итальянский язык

Стаж работы переводчиком- 16 лет

Участие в проектах-Синхронный перевод при продаже и техобслуживанию сельхозтехники компании STARA (Бразилия) в Ростове-на-Дону 2012г

Профессиональный опыт: Португалия

09/2010 - 11/2011

(1 год 2 месяца)

Rentabilizar, Виламоура, Португалия

маркетинг и продажи

Недвижимость

общее руководство

Менеджер

Руководитель агентства по продаже недвижимости и туризма в Алгарве Португалия, организация туров, морские круизы.

09/2005 - 08/2010

(5 лет)

Wainfleet - Alumina, Sociedade Unipessoal, LDA (TD РУСАЛ Россия), Фуншал Мадейра, Португалия

маркетинг и продажи алюминия

Производство Черных и цветных металлов

Менеджер / руководитель группы

Функциональные обязанности: контроль транспортных компаний, финансовый учет, ведение переговоров, перевод технической документации (русский, португальский, итальянский), финансовая отчетность в оффшорной зоне на Мадейре

1993 - 1999

Игрок и тренер по гандболу - Алгарве, Мадейра

с 1995г- Работа переводчиком для трибуналов и иммиграционной службы SEF, криминальной полиции.

Профессиональный опыт: Италии

1988- 1993

Гандбол игрок - Гаэта, Италия

1991-1993 - Работа переводчиком для иммиграционной службы