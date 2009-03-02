Профессионально занимаюсь кроссбраузерной-версткой

Профессионально занимаюсь кроссбраузерной-версткой – IE6-8, FF2-3 (Win, Linux), Opera (Win, Linux), Chrome, Safari 2-3.

А также веб-программированием в связке JavaScript-PHP-MySQL.

Знаком с технологиями PHP, ASP, AJAX, JavaScript, HTML, CSS, библиотеками jQuery, Prototype, Ext-JS.

Имею высшее техническое образование по специальности "Прикладная математика и информатика", присвоена квалификация "Математик, Системный программист".

Работал в Интернет-магазине OZON.ru верстальщиком - верстка материалов для сайта и почтовых рассылок (Проверка корректности в веб-интерфейсах mail.ru, yandex.ru, rambler.ru, gmail.com, а также в почтовых клиентах MS Outlook).

На данном этапе работаю на должности HTML-Developer по контракту в компании Oberon-Media, являющейся мировым лидером по "производству" и продаже казульных игр, как он-лайн, так и скачиваемых, имеющей среди своих клиентов/партнеров такие компании, как ICQ, Microsoft, MySpace, ASUS, Acer, SEGA, National Geographic и многие другие.