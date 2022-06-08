madinaebikeeva

Мадина Касымова madinaebikeevamadinaebikeeva
26 летКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Умею работать с:
1. Тильда - разработка сайтов, лендинги, интернет-магазин, одностраничные сайты.
2. GetCourse - все возможности, автозвонки, настройка воронки, настройка тренингов и т.д.
3. Чат боты на BotHelp - настройка чат бота на разных мессенджерах, минилендинги, рассылки, авторассылки и т.д.
4. Бизон365 - настройка вебинаров, автовебинаров, настройка воронки и т.д.
5. Полное администрирование онлайн школы - контроль над автоматизацией процесса и контроль над сотрудниками
6. Кураторство - проверка домашних заданий, быстрые ответы.