madinaebikeeva

Умею работать с:

1. Тильда - разработка сайтов, лендинги, интернет-магазин, одностраничные сайты.

2. GetCourse - все возможности, автозвонки, настройка воронки, настройка тренингов и т.д.

3. Чат боты на BotHelp - настройка чат бота на разных мессенджерах, минилендинги, рассылки, авторассылки и т.д.

4. Бизон365 - настройка вебинаров, автовебинаров, настройка воронки и т.д.

5. Полное администрирование онлайн школы - контроль над автоматизацией процесса и контроль над сотрудниками

6. Кураторство - проверка домашних заданий, быстрые ответы.