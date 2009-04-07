Мадина Асекова madinasekovamadinasekova
42 годаРоссия/Махачкала
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Финансовые консультации:
- кунсультирование в сфере инвестиций, бухгалтерского учета, аудита, крдиеттования и т.д
- помощь в планировании личных финансов и корпоративных.
- разработка бизнес-планов
- налоговые консультации
- и пр.
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Портфолио
- Задача "бух.учет операций с векселями банка"210 просмотров
- Бух учет на предприятиях общепита193 просмотра
- Учет внешнеэкономической деятельности на предприят166 просмотров
- Учет добавочного капитала в банке1159 просмотров
- Учет пользователей по противодействию легализации240 просмотров