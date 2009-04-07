madinasekova

Мадина Асекова madinasekova

 
42 годаРоссия/Махачкала
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Финансовые консультации:

- кунсультирование в сфере инвестиций, бухгалтерского учета, аудита, крдиеттования и т.д

- помощь в планировании личных финансов и корпоративных.

- разработка бизнес-планов

- налоговые консультации

- и пр.