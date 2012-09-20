Наладка компьютеров клиентов

1. Устанока 1С программ

2. Устанока 1С обновлений

3. Восстановление 1С

4. Автоматизация бухучета в действующих организациях

5. Устанавливаю на серверы и рабочие станции операционные системы и необходимое для работы программное обеспечение.

6. Осуществляю конфигурацию программного обеспечения на серверах и рабочих станциях.

7. Поддерживаю в работоспособном состоянии программное обеспечение серверов и рабочих станций.

8. Регистрирую пользователей локальной сети и почтового сервера, назначаю идентификаторы и пароли.

9. Осуществляю техническую и программную поддержку пользователей, консультирую пользователей по вопросам работы локальной сети и программ, составляет инструкции по работе с программным обеспечением и довожу их до сведения пользователей.

10. Принимаю меры по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из строя сетевого оборудования.

11. Выявляю ошибки пользователей и программного обеспечения и принимаю меры по их исправлению.

12. Осуществляю антивирусную защиту локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций и т.д.