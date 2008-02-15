создание стиля, логотипа, слогана, представительской документации фирмы, рекламной концепции, макеты визиток, календарей, каталогов.
Работала в рекламном агенстве, занимающейся созданием и раскруткой брендов, входила в творческую группу, разрабатывала бренд, разрабатывала идеи и реализовывала на этапе дизайна. Проходила тренинг по креативу на базе MBA центра.
Образование высшее-художественное. Профессиональный художник.
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Портфолио
- Рекламный макет и календарик178 просмотров
- Фирма по установке и изготовлению окон146 просмотров
- Магазин сувениров и подарков157 просмотров
- Медиахолдинг118 просмотров
- Фирма дизайна интерьера126 просмотров
- Инженерно-проектная фирма121 просмотр
- Магазин строительных и отделочных материалов122 просмотра
- Студия дизайна интерьера134 просмотра
- Макет в газету для мультимедийного журнала162 просмотра
- Календари для магазина часов199 просмотров
- Плакат для клуба Клетка164 просмотра
- Плакат для вечеринки в клубе Клетка173 просмотра