создание стиля, логотипа, слогана, представительской документации фирмы, рекламной концепции, макеты визиток, календарей, каталогов.

Работала в рекламном агенстве, занимающейся созданием и раскруткой брендов, входила в творческую группу, разрабатывала бренд, разрабатывала идеи и реализовывала на этапе дизайна. Проходила тренинг по креативу на базе MBA центра.

Образование высшее-художественное. Профессиональный художник.