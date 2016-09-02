maefetdaria

Дарья maefetdaria

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

1.  20112015  Уральская государственная юридическая академия

 

Институт государственного и международного права (бакалавр)

 

2.  2015 (с сентября)- Уральская государственная юридическая академия 

 

Институт юстиции(магистратура).

 

3. - 2012-2015   Уральская государственная юридическая академия

 Факультет дополнительного образования

Специальность: Переводчик английского языка в сфере

профессиональной коммуникации.

 

4.Языковые курсы г. Лондон (Великобритания) 1 год.

главный юрист Торговый холдинг 