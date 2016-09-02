maefetdaria

1. 2011 – 2015 Уральская государственная юридическая академия
Институт государственного и международного права (бакалавр)
2. 2015 (с сентября)- Уральская государственная юридическая академия
Институт юстиции(магистратура).
3. - 2012-2015 Уральская государственная юридическая академия
Факультет дополнительного образования
Специальность: Переводчик английского языка в сфере
профессиональной коммуникации.
4.Языковые курсы г. Лондон (Великобритания) 1 год.
главный юрист Торговый холдинг
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