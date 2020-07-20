Начинающий специалист широкого профиля

﻿Привет!

﻿Меня зовут Мария и я хотела бы немного рассказть о себе и о своем опыте работы.

﻿﻿﻿В 18 лет я открыла кофейню, в которой начиная с покупки стула, и заканчивая подбором персонала, занималась лично.Это был пожалуй один из самых главных и ценных опытов для меня, набив свои первые шишки, я поняла,что самое главное в работе-это опыт, и знание простых основ,которые я могу получить только поработав с крутыми специалистами своего дела.

﻿﻿Следующие три года я работала менеджером в фирме своего отца, который научил меня всем основам: ведению докуменатции, бухгалтерскому учету, подбору персонала, работе с клиентами. И с этими знаниями, я выпорхнула покорять мир снова.

﻿Я поступила в университет получать магисторскую степень, и там мне подвернулся шанс поработать, так я стала совмещать учебу и работу специалиста в учебно-методическом отделе. Закончив обучение, я решила уйти и с этой работы, так как карьерный рост в такой сфере работы очень сомнительный и туманный,а мне хотелось большего.

﻿Я решила сдедать упор на поиск работы в сфере HR. Устроилась работать в аутсорсинговую компанию менеджером по подбору персонала. Здесь я подбирала людей для крупных пищевых производств ( Данон, Агрокомплекс, Дядя Ваня), административный персонал и специалистов узких направлений. Провела сотни собеседований, смогла предложить сотнями людей работу.

﻿Сейчас мне хочется большего и я настроена на плодотврную работу.

﻿Я считаю,что могу помочь именно Вам в сфере HR.