Еждин Александр Игоревич
095 87 53 151
Дата рождения: 12.06.1992
Прописка в Одесской обл.
Окончил художественно-театральное училище в городе Одесса(2010-2013гг.), факультет кукольник-декоратор-бутафор.
Окончил курсы дизайнера интерьера в дизайн-студии "Атриум" (2012-2013гг.)
Опыт работы:
Помошник главного художника-декоратора в роботе над художественным фильмом "Тайна темной комнаты",
Дизайнер детской одежды для праздников в отелье "Colombina",
Мерчендайзер в компании "Витмарк"
Ниже предоставленна ссылка с сайта 3ddd.ru с моим обьявлением, где предоставленны фото моих работ:
http://3ddd.ru/forum/thread/show/dizainier_ishchiet_zakazy#post528237
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#676