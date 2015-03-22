Еждин Александр Игоревич

095 87 53 151

[email protected]

Дата рождения: 12.06.1992

Прописка в Одесской обл.

Окончил художественно-театральное училище в городе Одесса(2010-2013гг.), факультет кукольник-декоратор-бутафор.

Окончил курсы дизайнера интерьера в дизайн-студии "Атриум" (2012-2013гг.)

Опыт работы:

Помошник главного художника-декоратора в роботе над художественным фильмом "Тайна темной комнаты",

Дизайнер детской одежды для праздников в отелье "Colombina",

Мерчендайзер в компании "Витмарк"

Ниже предоставленна ссылка с сайта 3ddd.ru с моим обьявлением, где предоставленны фото моих работ:

http://3ddd.ru/forum/thread/show/dizainier_ishchiet_zakazy#post528237