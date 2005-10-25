Ульяницкий Алексей Владимирович
Опыт работы:
· с июля 2003 г. по настоящее время
ООО
занимаемая должность:
системный администратор;
должностные обязанности:
техническая поддержка пользовательских рабочих станций и перефирийного оборудования, автоматизация архивирования баз данных,
обновления антивирусного оборудования и др;
создание и поддержка веб сайта porterbeer.ru
дополнительные должностные обязанности:
оптимизация работы пользователей
(написание макросов для работы с outlook, corel)
Создание cms
· с мая 2000 г. по январь 2003 г.
ООО
занимаемая должность:
веб-мастер;
должностные обязанности:
создание веб сайтов
(создание веб сайтов www.smik.com, www.oldladoga.ru )
· с мая 1999 г. по январь 2000 г.
ООО
занимаемая должность:
дизайнер;
должностные обязанности:
разработка рекламных модулей и верстка
(создание этикетки для Пэт Балтика медовое)
· с марта 1998 г. по март 1999 г.
ООО
занимаемая должность:
дизайнер;
должностные обязанности:
разработка рекламных модулей и верстка
Образование:
· 1990-1996.
Ленинградский Инженерно Строительный Институт
отделение: Факультет Архитектура.
специальность: архитектор;
· 1984-1990
Ленинградское Художественное Училище им ВАСерова
Очно; Факультет Интерьер-Дизайн.
специальность: дизайнер интерьера.
Специальные навыки и дополнительные сведения:
Иностранные языки:
английский (базовый)
Опыт программирования
4 года.
Среды и технологии разработки
Базы данных
Postgres, Mysql, mssql, access
Клиент-сервер
С++, PHP
Клиент
С++(с++builder), Javasript, css, flash, vba for (corel, excel, outlook)
1c
Администрирование
Win xp, 2000-2003server
Личные сведения:
Дата и место рождения: 24 декабря 1966 г., Лениград, РСФСР.
Семейное положение: женат.
Контактная информация: [email protected]
Дополнительная информация:
В данный момент занимаюсь разработкой для компании Марвел
Суть задачи в создании веб-отчетов
Не вдаваясь в тех задачи, могу отметить оригинальность данного
проекта, подробно смогу объяснить в процессе собеседования, или в письме
Данный проект доступен по протоколу https
Необходима также авторизация