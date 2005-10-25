Ульяницкий Алексей Владимирович

Опыт работы:

· с июля 2003 г. по настоящее время

ООО

занимаемая должность:

системный администратор;

должностные обязанности:

техническая поддержка пользовательских рабочих станций и перефирийного оборудования, автоматизация архивирования баз данных,

обновления антивирусного оборудования и др;

создание и поддержка веб сайта porterbeer.ru

дополнительные должностные обязанности:

оптимизация работы пользователей

(написание макросов для работы с outlook, corel)

Создание cms

· с мая 2000 г. по январь 2003 г.

ООО

занимаемая должность:

веб-мастер;

должностные обязанности:

создание веб сайтов

(создание веб сайтов www.smik.com, www.oldladoga.ru )

· с мая 1999 г. по январь 2000 г.

ООО

занимаемая должность:

дизайнер;

должностные обязанности:

разработка рекламных модулей и верстка

(создание этикетки для Пэт Балтика медовое)

· с марта 1998 г. по март 1999 г.

ООО

занимаемая должность:

дизайнер;

должностные обязанности:

разработка рекламных модулей и верстка

Образование:

· 1990-1996.

Ленинградский Инженерно Строительный Институт

отделение: Факультет Архитектура.

специальность: архитектор;

· 1984-1990

Ленинградское Художественное Училище им ВАСерова

Очно; Факультет Интерьер-Дизайн.

специальность: дизайнер интерьера.

Специальные навыки и дополнительные сведения:

Иностранные языки:

английский (базовый)

Опыт программирования

4 года.

Среды и технологии разработки

Базы данных

Postgres, Mysql, mssql, access

Клиент-сервер

С++, PHP

Клиент

С++(с++builder), Javasript, css, flash, vba for (corel, excel, outlook)

1c

Администрирование

Win xp, 2000-2003server

Личные сведения:

Дата и место рождения: 24 декабря 1966 г., Лениград, РСФСР.

Семейное положение: женат.

Контактная информация: [email protected]

Дополнительная информация:

В данный момент занимаюсь разработкой для компании Марвел

Суть задачи в создании веб-отчетов

Не вдаваясь в тех задачи, могу отметить оригинальность данного

проекта, подробно смогу объяснить в процессе собеседования, или в письме

Данный проект доступен по протоколу https

Необходима также авторизация