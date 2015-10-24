Быстрая и качественная верстка Landing Page с использованием последних технологий html5\css3, jQuery, parallax scrolling, bootstrap, анимаций.
Условия работы:
Работаем по предоплате 50%
Жестко соблюдаю установленные сроки, иначе не берусь за проект, чего и требую взамен от заказчиков (проект не должен висеть в разработке долгое время, из-за того что вы не можете найти время посмотреть его)
НЕ занимаюсь доработкой чужого кода, а так же интеграцией верстки в CMS
Профили на других сервисах фриланса (с отзывами):
+ https://www.fl.ru/users/mprometnaya/
+ https://freelancehunt.com/freelancer/mkote.html
Рабочее время: понедельник-пятница с 10 до 19 по Киевскому времени
Скайп maria.prometnaya (при добавлении меня в скайпе указывайте в заявке, что вы с сайта weblancer.net и по какому вопросу)
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