Быстрая и качественная верстка Landing Page

Быстрая и качественная верстка Landing Page с использованием последних технологий html5\css3, jQuery, parallax scrolling, bootstrap, анимаций.

Условия работы:

Работаем по предоплате 50%

Жестко соблюдаю установленные сроки, иначе не берусь за проект, чего и требую взамен от заказчиков (проект не должен висеть в разработке долгое время, из-за того что вы не можете найти время посмотреть его)

НЕ занимаюсь доработкой чужого кода, а так же интеграцией верстки в CMS

Профили на других сервисах фриланса (с отзывами):

+ https://www.fl.ru/users/mprometnaya/

+ https://freelancehunt.com/freelancer/mkote.html

Рабочее время: понедельник-пятница с 10 до 19 по Киевскому времени

Скайп maria.prometnaya (при добавлении меня в скайпе указывайте в заявке, что вы с сайта weblancer.net и по какому вопросу)