набір тексту / художній переклад / презентації та пошук інформації / кінолог

Наразі учениця 11 класу, майже студент.

Тож шукаю роботу і пропоную свої послуги:

• набору тексту з фото/відео/аудіо;

• художній переклад з російської та англійської мов для розуміння тексту;

• пошук інформації та створення презентацій на її основі.

тільки починаю цим займатися та розбиратися в усьому, проте готова освоювати нові програми та безпосередньо вчитися новому.

Щодо хоббі: обожнюю поглиблюватись у кінологію та загалом працювати з тваринами, їх поведінкою. Тож можу допомогти порадою або направлю до спеціаліста, якому довіряю.