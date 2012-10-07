magazine_pro

Здравствуйте!

Меня зовут Марк.

Я хочу предложить вам свои услуги, как Менеджера по управлении фрилансерами.

Я помогу вам подобрать фрилансера, подобрать оптимальную цену его работы, контролировать процесс работы с ним и выполнить ваш проект в максимально короткие сроки.

Если вас заинтересовало мое предложение, ответьте в ЛС.

С уважением, Марк.