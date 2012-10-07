magazine_pro

Здравствуйте, дорогой Фрилансер. Открывается новая Веб - студия. В студию нужны разработчики по проектно. PhotoShop Илюстратор HTML (5) CSS (3) JavaScript (jQuery, AJAX) PHP MySQL . Подробнее в ЛС. В ЛС пишите: Среднюю цену вашей работы, квалификацию, что умеете, с кем, сколько работали и т.д. + Ссылки ...
Здравствуйте!
Меня зовут Марк.
Я хочу предложить вам свои услуги, как Менеджера по управлении фрилансерами.
Я помогу вам подобрать фрилансера, подобрать оптимальную цену его работы, контролировать процесс работы с ним и выполнить ваш проект в максимально короткие сроки.
Если вас заинтересовало мое предложение, ответьте в ЛС.
С уважением, Марк.
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