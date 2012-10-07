magazine_pro

Ментрис magazine_pro

 
33 годаУкраина/Хмельницкий
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Здравствуйте!

Меня зовут Марк.

Я хочу предложить вам свои услуги, как Менеджера по управлении фрилансерами.

Я помогу вам подобрать фрилансера, подобрать оптимальную цену его работы, контролировать процесс работы с ним и выполнить ваш проект в максимально короткие сроки.

Если вас заинтересовало мое предложение, ответьте в ЛС.

С уважением, Марк.

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Отзывы фрилансеров
primark
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Перевод на UA
Спасибо за проект.
100 Балов) По заказу бежит быстрей меня...
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MArinec
Илья 
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
0 баллов
11 лет назад
Приватно для MArinec
Заказ выполнил на высоком уровне, по заниженой цене, потом цену срезал еще в два раза, заказчик не оплатил даже ее, хотя обещал уже нежелю назад. Требуйте предоплату, не платит.
Супер. Работа сделана на 11 балов з 10.
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