magazininternet

1. Прописать Файл robots.txt (содержимое имеется) 2. Убрать заголовки h1, h2, h3, h4 и т.д. из сквозных элементов 3. Создать заголовки Expires 4. Создать заголовки Last-Modified 5. Исправьте ошибки в ...
сайт - samogon.com.ru, адрес - [email protected], т.8-900-907-20-00
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо настроить компонент SH404, проанализировать ссылки и аккуратно и профессионально убрать дубли, нежелательные и неправильные ссылки чтобы не повредить индексации. Возможно, дубли возникли после добавления новых категорий и пунктов меню.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется продвижение сайта samogon.com.ru в поисковых системах, вывод его на первые строчки. Только белые способы, ручная регистрация. Увеличить посещаемость сайта, сделать метатеги на сайте. Оплата по отчёту.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется продвижение сайта samogon.com.ru в поисковых системах, вывод его на первые строчки. Только белые способы, ручная регистрация. Увеличить посещаемость сайта, сделать метатеги на сайте. Оплата по отчёту.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт12 лет назад
Адрес магазина: samogon.com.ru 1. В строке «главная» - проблема. Выпадает (в разных браузерах по-разному) кнопка «контакты», при наведении курсора на кнопку "Главная" она оттеняется не полностью, слева - светлая полоска. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад