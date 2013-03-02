magazininternet

Сергей magazininternet

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

сайт - samogon.com.ru, адрес - [email protected], т.8-900-907-20-00

  • Доработать сайт на Joomla

    1. Прописать Файл robots.txt (содержимое имеется) 2. Убрать заголовки h1, h2, h3, h4 и т.д. из сквозных элементов 3. Создать заголовки Expires 4. Создать заголовки Last-Modified 5. Исправьте ошибки в ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редирект дублей в Джумле (в модуле SH404sef)

    Необходимо настроить компонент SH404, проанализировать ссылки и аккуратно и профессионально убрать дубли, нежелательные и неправильные ссылки чтобы не повредить индексации. Возможно, дубли возникли после добавления новых категорий и пунктов меню.

    Joomla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    Требуется продвижение сайта samogon.com.ru в поисковых системах, вывод его на первые строчки. Только белые способы, ручная регистрация. Увеличить посещаемость сайта, сделать метатеги на сайте. Оплата по отчёту.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта

    Требуется продвижение сайта samogon.com.ru в поисковых системах, вывод его на первые строчки. Только белые способы, ручная регистрация. Увеличить посещаемость сайта, сделать метатеги на сайте. Оплата по отчёту.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта интернет-магазина в Joomla

    Адрес магазина: samogon.com.ru 1. В строке «главная» - проблема. Выпадает (в разных браузерах по-разному) кнопка «контакты», при наведении курсора на кнопку "Главная" она оттеняется не полностью, слева - светлая полоска. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

jobajoom
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$33
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта интернет-магазина в Joomla
Joomla
Отличный заказчик. +
К Алексею я обратился с криво свёрстанным и недоработанным сайтом. Вопросов было много, Алексей справился со всеми и в полной мере. Так получилось, что в ходе выполнения заказа некоторые вопросы ТЗ я снял, зато появились другие. Алексей терпеливо и с пониманием отнёсся к изменениям. Заметив ошибки кода, о которых я и не знал, Алексей указал мне на них и исправил. В некоторых случаях я не мог самостоятельно выбрать наиболее оптимальный вариант решения проблемы. Алексей дал аргументированный совет и реализовал его. Строгих ограничений по времени работы я не ставил, для меня важнее точное и тщательное выполнение. Заказ был сдан именно так - точно и тщательно. Сайт стал выглядеть совсем по-другому, посмотрите сами www.samogon.com.ru Теперь мне видно дальнейшее направление его развития. Думаю, следующий мой заказ также достанется Алексею Смирноффу. Качественная, творческая работа зрелого профессионала, интеллигентная манера общения, оперативно отвечал на вопросы. Недостатков в ходе сотрудничества не замечено. Смело обращайтесь, не пожалеете. Спасибо, Алексей.
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