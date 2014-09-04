magazinphone

Юлия Кюс magazinphone

 
38 летРоссия/Южно-Сахалинск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Видеопрезентация. Ниша - продажа мобильных телефонов и акс.

    Доброе время суток, дорогие фрилансеры. Ищу человека, который не срывает сроки, имеет нестандартный подход к созданию видеороликов, а также умеет делать видеопрезентации с высокой конверсией. Ниша -мобильные телефоны , аксессуары Apple, а также комплектующие, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Живая раскрутка группы ВК, живые подписчики по городу

    Мои требования: начать с 0 группу ВК- тема -"Мобильные телефоны и аксессуары"- группа должна быть живая и органично развивающаяся, без накрученных подписчиков, главное требование -высокая конверсия, выбирать подписчиков по городу, ЦА, возрасту. От ВАС ведение ...

    Системное администрирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн интерьера магазина

    $250

    Нам нужен очень креативный подход к работе. Цветовая гамма, световое оформление и мебель на ваш взгляд. У нас 10 кв.м. площади на которой надо расположить ассортимент из аксессуаров для сотовых телефонов (порядка 100 единиц) и ...

    Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
FarRider
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Видеопрезентация. Ниша - продажа мобильных телефонов и акс.
Все понравилось. Пожелания были ясны, принято все было сразу, оплата вообще мгновенная. Был рад сотрудничеству! Рекомендую!
Очень порадовала работа с данным исполнителем! Всегда на связи! Сразу понял, что нам нужно! все сделал в срок! И очень качественно! Рекомендую всем знакомым!
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