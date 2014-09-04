magazinphone

Доброе время суток, дорогие фрилансеры. Ищу человека, который не срывает сроки, имеет нестандартный подход к созданию видеороликов, а также умеет делать видеопрезентации с высокой конверсией. Ниша -мобильные телефоны , аксессуары Apple, а также комплектующие, ...
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- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
Мои требования: начать с 0 группу ВК- тема -"Мобильные телефоны и аксессуары"- группа должна быть живая и органично развивающаяся, без накрученных подписчиков, главное требование -высокая конверсия, выбирать подписчиков по городу, ЦА, возрасту. От ВАС ведение ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Нам нужен очень креативный подход к работе. Цветовая гамма, световое оформление и мебель на ваш взгляд. У нас 10 кв.м. площади на которой надо расположить ассортимент из аксессуаров для сотовых телефонов (порядка 100 единиц) и ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
9 лет назад
Все понравилось. Пожелания были ясны, принято все было сразу, оплата вообще мгновенная. Был рад сотрудничеству! Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень порадовала работа с данным исполнителем! Всегда на связи! Сразу понял, что нам нужно! все сделал в срок! И очень качественно! Рекомендую всем знакомым!