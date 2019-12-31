Профессиональная разработка сайтов
Skype: [email protected]
E-mail: [email protected]
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery, Vue js
- PHP, Laravel
- Wordpress, Opencart, Modx
- Кроссбраузерность
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 4.
- SCSS
- GulpJS
- Git
- Flexbox, БЭМ.
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
О работе:
- Работаю без предоплаты, делаю все от и до
- Бесплатный хостинг на 2 месяца
-https://www.weblancer.net/users/magbert/portfolio
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
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