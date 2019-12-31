magbert

Магомед magbert

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная разработка сайтов

Skype: [email protected]

E-mail: [email protected]

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery, Vue js
  • PHP, Laravel
  • Wordpress, Opencart, Modx
  • Кроссбраузерность
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 4.
  • SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Flexbox, БЭМ.
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
Род занятий:

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

О работе:

  • ﻿Работаю без предоплаты, делаю все от и до
  • ﻿Бесплатный хостинг на 2 месяца
Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/magbert/portfolio

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.