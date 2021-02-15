magellan1900

Выполню с радостью любые работы по видео-монтажу. Работаю в Final Cut Pro X (Imac)
Мой опыт в видеомонтаже более 6 лет! Профиль на зарубежной площадке: https://www.upwork.com/freelancers/~0183446a2635439d22
Выполню разные заказы, ведь мне это дело действительно нравится, это моя страсть :)
Я посвящаю себя максимально каждому проекту.
Мои навыки:
✓ зеленый фон экрана (хромакей);
✓ монтаж видео для ТВ или YouTube (видеомонтаж);
✓ конвертация видео для Youtube, Instagram, FaceBook;
✓ голос за кадром, музыка;
✓ подписи, титры;
✓ редактирование промо;
✓ редактирование звука (улучшение качества звука);
✓ редактирование фонов в видео;
✓ цветокоррекция.
Использую FinalCut Pro X (на Imac27), в вашем распоряжении мой платный наработанный контент (иконки для видео презентаций, титры).
Буду рад постоянному сотрудничеству.