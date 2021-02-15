magellan1900

Выполню с радостью любые работы по видео-монтажу. Работаю в Final Cut Pro X (Imac)

Мой опыт в видеомонтаже более 6 лет! Профиль на зарубежной площадке: https://www.upwork.com/freelancers/~0183446a2635439d22

Выполню разные заказы, ведь мне это дело действительно нравится, это моя страсть :)

Я посвящаю себя максимально каждому проекту.

Мои навыки:

✓ зеленый фон экрана (хромакей);

✓ монтаж видео для ТВ или YouTube (видеомонтаж);

✓ конвертация видео для Youtube, Instagram, FaceBook;

✓ голос за кадром, музыка;

✓ подписи, титры;

✓ редактирование промо;

✓ редактирование звука (улучшение качества звука);

✓ редактирование фонов в видео;

✓ цветокоррекция.

Использую FinalCut Pro X (на Imac27), в вашем распоряжении мой платный наработанный контент (иконки для видео презентаций, титры).

Буду рад постоянному сотрудничеству.