Качественно, без задержек по срокам выполню заказ, исходя из своих навыков. Обращайтесь, буду рад сотрудничеству.

ВЫГОДЫ ОТ ЗАКАЗА САЙТА У МЕНЯ:

o индивидуальный подход к каждому отдельному заказу;

o быстрое выполнение заказа (3-5 дней с момента составления ТЗ);

o создание внешнего вида сайта, который сможет привлечь новую аудиторию;

o использование лицензионной графики, что защитит авторские права обладателя сайта;

o творческий подход, вежливое отношение;

o тщательная работа над деталями интерфейса сайта;

На заключительном этапе у заказчика на выбор:

o 2 варианта дизайна сайта (цветовое решение);

Этапы создания сайта:

o Составление ТЗ (структура сайта, количество графики и т.д.), определение сроков сдачи;

o разработка и согласование прототипа дизайна;

o непосредственная работа над дизайном;

o утверждение работы, внесение мелких правок (при необходимости);

o получение заказчиком макета сайта в PSD формате.

Гарантии:

o в случае, если дизайн Вам не понравился - возвращаю предоплату полностью;

o в случае, если срок вышел, а дизайн по моей вине не выполнен, я его дорабатываю и возвращаю 50%, внесенной Вами предоплаты

Как я работаю:

o с новыми заказчиками работаю исключительно по предоплате 50% или по системе “Безопасных сделок”;

o предлагаю оплатить заказ через следующие системы: Web-money, Яндекс-деньги, Qiwi-кошелек, карта Приват-банка.

Цены:

Цена за дизайн Landing Page: от 1000 руб.

Время работы:

o 14:00 - 00:00 (по Московскому времени)

o 13:00 - 23:00 (по Киевскому времени)

Будьте внимательны - это важно:

Я берусь за разработку исключительно дизайна Вашего сайта, т.е. верстка и программирование не входит в стоимость заказа.

Немного обо мне:

o Интересуюсь тенденцией развития в сфере дизайна, кино, 2D и 3D графики;

o Работаю и совершенствуюсь в программах: Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Cinema4D, After Effects, Premiere, AutoCad. На начальном уровне владею HTML, CSS, JOOMLA, WORDPRESS.

o стараюсь делать выводы от неудач и критики своих работ.

Контакты:

skype: magic -5555

тел: +38(066)944-14-77

e-mail: [email protected]

icq: 372104645