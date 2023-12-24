ВЫГОДЫ ОТ ЗАКАЗА САЙТА У МЕНЯ:
o индивидуальный подход к каждому отдельному заказу;
o быстрое выполнение заказа (3-5 дней с момента составления ТЗ);
o создание внешнего вида сайта, который сможет привлечь новую аудиторию;
o использование лицензионной графики, что защитит авторские права обладателя сайта;
o творческий подход, вежливое отношение;
o тщательная работа над деталями интерфейса сайта;
На заключительном этапе у заказчика на выбор:
o 2 варианта дизайна сайта (цветовое решение);
Этапы создания сайта:
o Составление ТЗ (структура сайта, количество графики и т.д.), определение сроков сдачи;
o разработка и согласование прототипа дизайна;
o непосредственная работа над дизайном;
o утверждение работы, внесение мелких правок (при необходимости);
o получение заказчиком макета сайта в PSD формате.
Гарантии:
o в случае, если дизайн Вам не понравился - возвращаю предоплату полностью;
o в случае, если срок вышел, а дизайн по моей вине не выполнен, я его дорабатываю и возвращаю 50%, внесенной Вами предоплаты
Как я работаю:
o с новыми заказчиками работаю исключительно по предоплате 50% или по системе “Безопасных сделок”;
o предлагаю оплатить заказ через следующие системы: Web-money, Яндекс-деньги, Qiwi-кошелек, карта Приват-банка.
Цены:
Цена за дизайн Landing Page: от 1000 руб.
Время работы:
o 14:00 - 00:00 (по Московскому времени)
o 13:00 - 23:00 (по Киевскому времени)
Будьте внимательны - это важно:
Я берусь за разработку исключительно дизайна Вашего сайта, т.е. верстка и программирование не входит в стоимость заказа.
Немного обо мне:
o Интересуюсь тенденцией развития в сфере дизайна, кино, 2D и 3D графики;
o Работаю и совершенствуюсь в программах: Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Cinema4D, After Effects, Premiere, AutoCad. На начальном уровне владею HTML, CSS, JOOMLA, WORDPRESS.
o стараюсь делать выводы от неудач и критики своих работ.
Контакты:
skype: magic -5555
тел: +38(066)944-14-77
e-mail: [email protected]
icq: 372104645
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