magic_designer

Дизайнер сайтов на Tilda
Создаю удобные для пользователей сайты — с продуманной структурой и аккуратным дизайном. Использую как готовые, так и уникальные решения. Специализируюсь на создании одностраничных и корпоративных сайтов, а также интернет-магазинов.
Портфолио работ на личном сайте https://olga-pulukchu.tilda.ws/
Анализ конкурентов.
Составление структуры сайта.
Разработка дизайн-концепции.
Адаптивная верстка под все устройства.
Настройка сайта для seo-продвижения.
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