magic_designer

Дизайнер сайтов на Tilda

Создаю удобные для пользователей сайты — с продуманной структурой и аккуратным дизайном. Использую как готовые, так и уникальные решения. Специализируюсь на создании одностраничных и корпоративных сайтов, а также интернет-магазинов.

Портфолио работ на личном сайте https://olga-pulukchu.tilda.ws/

Анализ конкурентов.

Составление структуры сайта.

Разработка дизайн-концепции.

Адаптивная верстка под все устройства.

Настройка сайта для seo-продвижения.