magic_internet

Интернет-маркетинг, СММ, админ сайта, Prom.ua

Интернет-маркетолог, продвижение в интернете, открытие интернет-магазина на платформе Prom.ua, СEO продвижение, консультации по ведению аккаунтов в Инстаграм и Фейсбук, продажи и консультации по продажам.

Образование - Интернет-маркетолог, магистр финансов, магистр агрономии

Опыт работы в банковской и страховой сфере в течении 10 лет

Опыт работы в интернете с 2011 года

Открытие, администрирование продвижение интернет-магазина детской одежды на платформе Пром.юа и Закупка

Администрирование интернет-магазина по направлению сельского хозяйства

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