Корректор, копирайтер, рерайтер, фотограф, переводчик (фр., нем.)

Располагаю большим количеством свободного времени и желанием творить, быстро, выгодно, со вкусом.

Познания о языке и людях, имеющие большое значение в написании статей, черпаю из литературы, искусства и программы обучения филологического факультета МГУ им. Ломоносова.

Читаю быстро, русским языком владею отлично, пишу качественно, с душой, с соблюдением всех норм русского литературного языка. Задания выполняю в срок.

Студентка филологического факультета МГУ. Фотограф-любитель. Писала в своей жизни и стихи, и прозу, и статьи, и интервью. Немного разбираюсь в юриспруденции (заочное юридическое образование), журналистике, спорте (училась в спортивном университете, занимаюсь шпажным фехтованием). Могу писать о разных областях и в разных стилях. Качество и скорость работы гарантирую.

Изучаю французский и немецкий языки, могу переводить.

E-mail: [email protected]

Телефон: +7 (967) 208-73-89