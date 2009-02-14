magik-hand

Пожелания к будущей работе:

Занятость: полная. Предпочтителен свободный график или возможность работать удаленно.

Образование:

2002 – 2007 г.

Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества, факультет международных экономических отношений, специальность «Мировая экономика», специализация «Международный маркетинг».

Преддипломная практика «Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли».

Выпускная квалификационная работа на тему «Иностранные инвестиции в экономику Санкт-Петербурга».

2008-2009г

Международная Академия Образования Взрослых (МАОВ). Специальность Веб/Медиа – дизайнер.

Опыт работы: ЗАО "Ручьи" работа с клиентами, проведение исследований, разработка и ведение дизайна упаковок, написание статей, разработка публикаций в специализированные издания.

Иностранные языки: Английский, испанский – базовый, немецкий — перевод со словарем.

Профессиональные навыки:

Создание макетов и оптимизация дизайна сайтов. Администрирование и модерация сайтов и форумов (Invision Power Board v2.0 и выше). Проектирование и создание логотипов, рекламных буклетов, презентаций, баннеров (статичных и анимированных), дизайн полиграфии, предпечатная подготовка. Навыки фотосъемки и редактирования фото изображений (ретушь, предпечатная подготовка).

Работа с растровой графикой - Adobe Photoshop10 и выше, Corel Painter8, Corel Photo-Painter.

Работа с векторной графикой - Adobe Illustrator.

Анимация - Macromedia (Adobe) Flash (анимация, создание баннеров/презентаций)? ActionScript , GIF-анимация.

3D графика – Maxon Cinema 4D R10, Corel Brice.

Верстка HTML – Dreamweaver8 и выше, работа с CSS (TopStile).

Дополнительные сведенья:

Семейное положение: не замужем.

Личные качества: Креативность, коммуникабельность, высокая обучаемость, исполнительность, ответственность, внимательность, творческий подход к работе.

Интересы: компьютерная графика и дизайн, цифровые технологии.