magik-hand

Пожелания к будущей работе:
Занятость: полная. Предпочтителен свободный график или возможность работать удаленно.
Образование:
2002 – 2007 г.
Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества, факультет международных экономических отношений, специальность «Мировая экономика», специализация «Международный маркетинг».
Преддипломная практика «Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли».
Выпускная квалификационная работа на тему «Иностранные инвестиции в экономику Санкт-Петербурга».
2008-2009г
Международная Академия Образования Взрослых (МАОВ). Специальность Веб/Медиа – дизайнер.
Опыт работы: ЗАО "Ручьи" работа с клиентами, проведение исследований, разработка и ведение дизайна упаковок, написание статей, разработка публикаций в специализированные издания.
Иностранные языки: Английский, испанский – базовый, немецкий — перевод со словарем.
Профессиональные навыки:
Создание макетов и оптимизация дизайна сайтов. Администрирование и модерация сайтов и форумов (Invision Power Board v2.0 и выше). Проектирование и создание логотипов, рекламных буклетов, презентаций, баннеров (статичных и анимированных), дизайн полиграфии, предпечатная подготовка. Навыки фотосъемки и редактирования фото изображений (ретушь, предпечатная подготовка).
Работа с растровой графикой - Adobe Photoshop10 и выше, Corel Painter8, Corel Photo-Painter.
Работа с векторной графикой - Adobe Illustrator.
Анимация - Macromedia (Adobe) Flash (анимация, создание баннеров/презентаций)? ActionScript , GIF-анимация.
3D графика – Maxon Cinema 4D R10, Corel Brice.
Верстка HTML – Dreamweaver8 и выше, работа с CSS (TopStile).
Дополнительные сведенья:
Семейное положение: не замужем.
Личные качества: Креативность, коммуникабельность, высокая обучаемость, исполнительность, ответственность, внимательность, творческий подход к работе.
Интересы: компьютерная графика и дизайн, цифровые технологии.