magik_77

Иванов magik_77

 
28 летМолдова/Кишинев
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется раскрутчик на постоянную работу

    $300

    Необходимо увеличить посещаемость курящими американцами сайта cheapcigarettes24.biz до 2000 уников в день. Требуется раскрутчик, который обязательно имеет опыт продвижения сайтов в США и сможет привлечь посетителей из: 1- поисковых систем, 2 – соц. сетей ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется раскрутка для cheapcigarettes24.biz

    Требуется раскрутчик-партнёр на долговременное сотрудничество по раскрутке и поддержке сайта cheapcigarettes24.biz. Необходимо увеличить целевое посещение и соответственно количество заказов на сигареты американцами. Сейчас магазин продаёт на 30000 долларов, всё что выше вы наработаете - ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти ошибку и исправить

    $50

    Сделано подключение к процессингу сайта cheapcigaretes24.biz, который выполнен на движке viart.com. Не все заказы доходят до процессинга для оплаты, так как есть ошибка в скрипте подключения. Необходимо найти ошибку и исправить. В дальнейшем возможно сотрудничество ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта blackcaviarshop.com

    Необходимо поднять сайт blackcaviarshop.com в топ 5 в русском google и yandex по запросу "чёрная икра". Сайту необходимо разработать дизайн и внедрить его в движок viart. Необходимо оценить время и стоимость работ, а также стоимость ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка сайта по сигаретной тематике

    $2500

    Необходимо вывести сайт www.cigarette-shop.biz в top 5 google и yahoo по 5 запросам - cigarettes, cheap cigarettes, discount cigarettes, marlboro, camel cigarettes только для американцев. В помощь будут даны 2 сателлита - www.cigbrands.com и www.cheapest-cigarettes-shop.com. ...

    PHPMySQL
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайтов в google, yahoo, msn.

    $500

    Необходимо продвижение сайтов cigbrands.com, cheapest-cigarettes-shop.com, cigarette-shop.biz в google, yahoo и msn по основным запросам cheap cigarettes, discount cigarettes, cheap Marlboro. Требуется вывод сайтов в top 50 google, yahoo и msn по этим запросам. Бюджет проекта ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад