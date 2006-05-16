Сделано подключение к процессингу сайта cheapcigaretes24.biz, который выполнен на движке viart.com. Не все заказы доходят до процессинга для оплаты, так как есть ошибка в скрипте подключения. Необходимо найти ошибку и исправить. В дальнейшем возможно сотрудничество ...