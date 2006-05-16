Необходимо увеличить посещаемость курящими американцами сайта cheapcigarettes24.biz до 2000 уников в день. Требуется раскрутчик, который обязательно имеет опыт продвижения сайтов в США и сможет привлечь посетителей из: 1- поисковых систем, 2 – соц. сетей ...
- $300Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется раскрутчик-партнёр на долговременное сотрудничество по раскрутке и поддержке сайта cheapcigarettes24.biz. Необходимо увеличить целевое посещение и соответственно количество заказов на сигареты американцами. Сейчас магазин продаёт на 30000 долларов, всё что выше вы наработаете - ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Сделано подключение к процессингу сайта cheapcigaretes24.biz, который выполнен на движке viart.com. Не все заказы доходят до процессинга для оплаты, так как есть ошибка в скрипте подключения. Необходимо найти ошибку и исправить. В дальнейшем возможно сотрудничество ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо поднять сайт blackcaviarshop.com в топ 5 в русском google и yandex по запросу "чёрная икра". Сайту необходимо разработать дизайн и внедрить его в движок viart. Необходимо оценить время и стоимость работ, а также стоимость ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Необходимо вывести сайт www.cigarette-shop.biz в top 5 google и yahoo по 5 запросам - cigarettes, cheap cigarettes, discount cigarettes, marlboro, camel cigarettes только для американцев. В помощь будут даны 2 сателлита - www.cigbrands.com и www.cheapest-cigarettes-shop.com. ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо продвижение сайтов cigbrands.com, cheapest-cigarettes-shop.com, cigarette-shop.biz в google, yahoo и msn по основным запросам cheap cigarettes, discount cigarettes, cheap Marlboro. Требуется вывод сайтов в top 50 google, yahoo и msn по этим запросам. Бюджет проекта ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт17 лет назад
Интернет-магазин www.cheapest-cigarettes-shop.com в разработке, нужно подключение к западной платёжной системе и продвижение в США и Европе.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт18 лет назад