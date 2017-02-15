magistra666

начинающий Web-программист

Навыки и умения:

Знание иностранных языков: Английский– на уровне школы

Немецкий – начальный

Работа с ПК: Уверенный пользователь, хорошее знание ОС

Знание комплектующих поверхностное

Знание Microsoft Office: Word, Excel

Программирование: html, css, javascript, php

Дополнительно: Готова к обучению, легко усваиваю материал, ответственная

Хобби: Нумизматика

Чтение книг (особое предпочтение книгам по психологии и программированию)

Трудовая деятельность: ОАО «Мегафон» Сибирский филиал, Оператор, с 2013 по 2014 г

Пожеланияк работе:

График работы: Полный рабочий день, свободный график

Тип занятости: Полная или частичная занятость