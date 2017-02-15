magistra666

Наталья magistra666

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
начинающий Web-программист

Навыки и умения:

Знание иностранных языков:                          Английский– на уровне школы

                                                                                           Немецкий – начальный

 

Работа с ПК:                                                                       Уверенный пользователь, хорошее знание ОС

                                                                                             Знание комплектующих поверхностное

                                                                                             Знание Microsoft Office: Word, Excel

Программирование:     html, css, javascript, php

 

Дополнительно:                                                             Готова к обучению, легко усваиваю материал, ответственная

Хобби:         Нумизматика

      Чтение книг (особое предпочтение книгам по психологии и программированию)

 

Трудовая деятельность:                                    ОАО «Мегафон» Сибирский филиал, Оператор,                с 2013 по 2014 г

 

Пожеланияк работе:

 

График работы:                                                              Полный рабочий день, свободный график

Тип занятости:                                                                 Полная или частичная занятость