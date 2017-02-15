magistra666

Навыки и умения:
Знание иностранных языков: Английский– на уровне школы
Немецкий – начальный
Работа с ПК: Уверенный пользователь, хорошее знание ОС
Знание комплектующих поверхностное
Знание Microsoft Office: Word, Excel
Программирование: html, css, javascript, php
Дополнительно: Готова к обучению, легко усваиваю материал, ответственная
Хобби: Нумизматика
Чтение книг (особое предпочтение книгам по психологии и программированию)
Трудовая деятельность: ОАО «Мегафон» Сибирский филиал, Оператор, с 2013 по 2014 г
Пожеланияк работе:
График работы: Полный рабочий день, свободный график
Тип занятости: Полная или частичная занятость