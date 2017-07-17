magistrofmagic

Web-программист в декретном отпуске

Работаю более 3-х лет программистом в сфере web-разработок, параллельно учусь в магистратуре ИТМО по специальности Web-технологии (2 курс). Основной язык программирования - Ruby. Также владею знаниями и навыками работы в Ruby on Rails, PHP, HTML, CSS, JavaScript, NodeJS, RefineryCMS, Joomla, OpenCart. В настоящее время нахожусь в декретном отпуске, поэтому предпочтительными являются заказы на тестирование и наполнение, возможно выполнение небольших проектов по верстке или созданию сайтов