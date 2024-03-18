magnat-agency

UI/UX Designer

Около двух лет я специализируюсь на дизайне мобильных приложений и дизайне сайтов также различных интерфейсов.В данный момент я предоставляю такие услуги: - Дизайн/редизайн любых сайтов и мобильных приложений

- Дизайн-поддержка сайтов и приложений

- UX-аналитика, аудит сайтов, анализ рынка и конкурентовМой опыт и навыки работы как с уже развитым, так и с начинающим бизнесом, позволяют мне делать умный и по-настоящему полезный дизайн для продуктов различной направленности.

Работая со мной вы можете рассчитывать на полную вовлеченность в процесс создания качественного и главное работающего на пользу вашего бизнеса и продукта.