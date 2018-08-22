Необходимо доработать телеграмм бота для автопродаж 24/7, написанного на Python. Бот установлен и работает корректно, требуется внести небольшие изменения. Ищем фрилансера с опытом работы с подобными проектами. Работа займет не более 1 часа при наличии опыта.
- $18Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $200
Что должен делать бот? 1. Рандомный обмен постами между каналами, по заданному времени, по просмотрам, заданное количество времени, отложенный старт. 2. Бот должен быть построен как @ControllerBot, должен использоваться его принцип добавления дочерних ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1000
Требуется мелкие и крупные доработки бота, написанного на python Желательно с большим опытом работы с ботами телеграм и возраст старше 20 летВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Нужно немного подправить алгоритм работы одного бота.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Рандомный ОБМЕН сообщениями между каналамиВеб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад