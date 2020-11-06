SMM | Сторисмейкер

Привет! Я квалифицированый пиарщик, копирайтер, SMMщик и сторисмейкер. Обучаюсь на 3 курсе бакалавра на журналиста-пиарщика, прошла 3 года практики в такой сфере как SMM, вела несколько блогов: инстаграм Marie Claire Ua, Kiev Fashion Institute, Mir Tabakka (65к. подписчиков). Умею сотрудничать с блоггерами, повышать активность аудитории, заинтересовывать и завлекать новую аудиторию. Так же помогаю с продажами через сторис.

Напиши мне в Telegram @magnesium_l и я отправлю тебе свои кейсы