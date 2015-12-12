Коприайт и рерайт статей

Пишу тексты (рерайт и копирайт) на тематики: рекламные тексты; компьютерная периферия; аксессуары к моб. телефонам и планшетам; детские товары и игрушки; продукты питания, кулинария; мебель; одежда; медицина, здоровье, заболевания, аптеки; закон и порядок; строительство; сантехника и товары для дома; культура, искусство, литература; статьи-биографии; обещство; отдых, туризм; безопасность-методы и средства; рефераты, курсовые; мир непознанного; научно-популярные тексты; космос, астрономия; магия, мистика; живая природа, растительный мир; советы, рекомендации; деликатное; художественные тексты на различные тематики, детские сказки;