Здравствуйте, мы Компания MagnumSoft Inc., базирующаяся в Минске (Беларусь) готова выполнить ваш проект в кратчайшие сроки по низким тарифам. У нас работают высококвалифицированные Java-программисты, которые имеют большой опыт написания программных систем и web-порталов на J2EE (JSF, Ajax, Ajax4JSF, Flex, Spring, Seam, Hibernate, EJB3), J2ME, Windows Mobile, iPhone- мы готовы создать продукт для любого типа мобильного устройства, команда уже создает игры для новой ОС на базе iPhone , которые продаются по всей Европе. Также мы разрабатываем сложные web ресурсы на PHP. Мы имеем реальный опыт в создании рабочих программных решений в краткие сроки, качественно и за разумные деньги.

Пишите на e-mail: [email protected] или звоните Тел/Факс: +375 17 262 82 89, Тел.+375 29 9625 625, +375 29 190 99 01. www.magnum-soft.com

Есть собственные Социальные Сети Web 2.0 (Полностью наши разработки на J2EE)