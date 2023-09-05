Ислам Магомедрагимов magomedragimovismagomedragimovis
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Коммерческий графический дизайнер
Меня зовут Ислам, я дизайнер-фрилансер,
создаю качесвенную графику для рекламных
материалов, призентаций. Cоздаю фирменный
стиль для небольших компаний и организаций
Профессиональное обучение не проходил,
обучался изночально сам, потом проходил
курсы по графическому дизайну.
Работаю в Affinity Designer, Adobe illustrator,
Adobe Phatohop, Figma
Со мной легко связаться по телефону или
электронной почте в любое время суток и
день недели. Я всегда на связи и если ваш
проект покажется мне интересным,
то с удовольствием помогу качественно
его реализовать.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Мое портфолио4 просмотра
Фирменный стиль
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$25/час
от $30от 3 дней
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