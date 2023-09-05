Коммерческий графический дизайнер

Меня зовут Ислам, я дизайнер-фрилансер,

создаю качесвенную графику для рекламных

материалов, призентаций. Cоздаю фирменный

стиль для небольших компаний и организаций

Профессиональное обучение не проходил,

обучался изночально сам, потом проходил

курсы по графическому дизайну.

Работаю в Affinity Designer, Adobe illustrator,

Adobe Phatohop, Figma

Со мной легко связаться по телефону или

электронной почте в любое время суток и

день недели. Я всегда на связи и если ваш

проект покажется мне интересным,

то с удовольствием помогу качественно

его реализовать.