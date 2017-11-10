Настройка Яндекс.Директ и Google AdWords, РСЯ и КМС. Расчет бюджета, ведение и аудит рекламных кампаний.

ВНИМАНИЕ: Занимаюсь исключительно контекстной рекламой (профессиональная настройка и ведение кампаний в Яндекс.Директ, РСЯ, Google AdWords, Контекстно-медийная сеть). Этапы работы:

ЭТАП 1. Изучение Вашего бизнеса.

- высылаю бриф с вопросами, провожу интервью с Вами или Вашими сотрудниками с целью подробного изучения Вашего предложения клиентам и дальнейшего расчета бюджета кампании;

- рассчитываю БЮДЖЕТ Вашей рекламной кампании с учетом желаемого Вами уровня ПРИБЫЛИ.

ЭТАП 2. Сбор семантического ядра.

- составляю БАЗОВЫЕ МАСКИ из 1-2 слов, четко идентифицирующих Ваши товар или услугу;

- осуществляю СБОР КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ при помощи Spywords, Базы Пастухова и других сервисов;

- выявляю МИНУС СЛОВА вручную по всей кампании;

- провожу СБОР СТАТИСТИКИ ЯД/GA для отсечения искусственной семантики ("нулевых" запросов);

- провожу ПАРСИНГ запросов в Яндекс Вордстат / Keyword Planner с помощью программы Key Collector;

- провожу КРОСС-МИНУСАЦИЮ ключевых фраз;

- разделяю ключевые запросы на "горячие", "теплые" и "холодные". Также возможна разбивка по регионам, видам продукции/услуг и т.д., создание кампании на ГЕОТАРГЕТИНГ;

- создаю группу ключевых слов для РСЯ и КМС.

ЭТАП 3. Написание уникальных объявлений.

- разрабатываю ДВА ВАРИАНТА объявлений (чтобы со временем выбрать дающий максимальную конверсию);

- Обязательно (!!!) ЗАГОЛОВОК ПОВТОРЯЕТ ЗАПРОС пользователя (максимальная конверсия).

- Обязательно (!!!) КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ПРОПИСЫВАЮ В ТЕКСТЕ объявления и в быстрых ссылках (повышение заметности объявления за счет подсветки жирным).

- Обязательно (!!!) ПРОПИСЫВАЮ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ИЛИ ИНОЙ РЕЛЕВАНТНЫЙ ФИЛЬТР (чтобы Вы не платили за клики тех, кому не подходит цена, регион доставки и т. д.);

- создаю Яндекс Визитку и т. д. - ЗАПОЛНЯЮ ВСЕ ПОЛЯ по максимуму (чтобы объявление занимало больше места).

ЭТАП 4. Тестовый запуск рекламной кампании.

- устанавливаю МЕТРИКУ на Ваш сайт для отслеживания конверсий и максимального выявления целевой аудитории;

- распределяю БЮДЖЕТ и ЗАПУСКАЮ кампанию, провожу ее МОНИТОРИНГ в течение недели (чтобы быстро пресечь угрозы слива бюджета);

- ДОБАВЛЯЮ МИНУС СЛОВА и минус-фразы (чтобы отсечь нецелевую аудиторию, которую невозможно было отсечь на предыдущих этапах);

- ориентировочно через 7 дней ДАЮ ПЕРВИЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по оптимальному ведению рекламной кампании и распределению бюджета (чтобы Вы самостоятельно могли оценивать эффективность кампании).

ВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ на ежемесячной основе:

- еженедельный АНАЛИЗ эффективности кампании - ОТЧЕТНОСТЬ по ключевым показателям (цена клика, конверсии, трафик, затраты);

- выявление неэффективных объявлений, повышение их ПРОДУКТИВНОСТИ, устранение статуса "мало показов";

- чистка нецелевого трафика

- УПРАВЛЕНИЕ СТАВКАМИ для грамотного распределения бюджета и привлечения только целевой аудитории.

Также оказываю услуги АУДИТА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ:

- анализ Вашей рекламной площадки;

- анализ структуры рекламных кампаний;

- анализ ключевых запросов;

- анализ текстов объявлений;

- анализ настроек РК;

- анализ стратегии управления ставками.

- анализ Вашей рекламной площадки.

По итогам аудита предоставляется подробный отчет со всеми результатами проверок. К отчету прилагаются рекомендации, которые могут касаться всех составляющих рекламной кампании – от переработки текстовых объявлений до изменения настроек или интерфейса сайта, если тот не соответствует основным критериям юзабилити.