Создание сайта «под ключ»

Я прошла курсы по копирайтингу и разработкe сайтов. Работаю на конструкторе Tilda

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Предлагаю следующие услуги:

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1. Разработка сайтов «под ключ»

Польза, которую вы получите при сотрудничестве со мной:

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1. Индексация поисковыми системами нового сайта и возможность вывода его в топ-10.

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2. Возможность настройки таргетированной рекламы, которая привлечет потенциальных клиентов

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3. Учет всех пожеланий и решение возникающих вопросов во время работы

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4. Получаете сайт в полное пользование с удобной формой получения заявок и

оплаты.

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Для подробного обсуждения проекта свяжитесь со мной:

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Почта: [email protected]