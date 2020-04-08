Создание сайта «под ключ»
Я прошла курсы по копирайтингу и разработкe сайтов. Работаю на конструкторе Tilda
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Предлагаю следующие услуги:
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1. Разработка сайтов «под ключ»
Польза, которую вы получите при сотрудничестве со мной:
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1. Индексация поисковыми системами нового сайта и возможность вывода его в топ-10.
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2. Возможность настройки таргетированной рекламы, которая привлечет потенциальных клиентов
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3. Учет всех пожеланий и решение возникающих вопросов во время работы
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4. Получаете сайт в полное пользование с удобной формой получения заявок и
оплаты.
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Для подробного обсуждения проекта свяжитесь со мной:
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Почта: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сертификат о прохождении курса67 просмотров
- Тестовый лендинг для примера79 просмотров