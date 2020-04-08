maha456789

Анастасия maha456789

 
23 годаРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создание сайта «под ключ»

Я прошла курсы по копирайтингу и разработкe сайтов. Работаю на конструкторе Tilda

Предлагаю следующие услуги:

1. Разработка сайтов «под ключ»

Польза, которую вы получите при сотрудничестве со мной:

1. Индексация поисковыми системами нового сайта и возможность вывода его в топ-10.

2. Возможность настройки таргетированной рекламы, которая привлечет потенциальных клиентов

3. Учет всех пожеланий и решение возникающих вопросов во время работы

4. Получаете сайт в полное пользование с удобной формой получения заявок и

оплаты.

Для подробного обсуждения проекта свяжитесь со мной:

Почта: [email protected]

Tilda
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