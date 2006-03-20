Здравствуйте. Ищем человека для обмена ссылками для англязычного проекта. Опыт работы обязателен. Указывайте ваши контакты(желательно аську) и желаемую оплату за свои труды
- $500Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо раскрутить рекламный проект. Но есть загвоздка. Дело в том, что оплатить услуги раскрутчика я смогу только с прибыли данного проекта. То есть сначала нужно будет хорошо раскрутить, чтобы он начал приносить прибыль и т.д. ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт18 лет назад
Здравствуйте. Для нашего бизнес-портала требуются копирайтеры для долговременного сотрудничества. Проект пока не приносит коммерческой прибыли, поэтому пока в качестве компенсации трудов можем предложить размещение в конце статьи ваших данных. Если кто-нибудь откликнется на данное предложение-будем ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужно вывести сайт www.geminibiz.com на первые строчки в Яндексе. Интересуют цены и срокиПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт18 лет назад