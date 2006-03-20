Необходимо раскрутить рекламный проект. Но есть загвоздка. Дело в том, что оплатить услуги раскрутчика я смогу только с прибыли данного проекта. То есть сначала нужно будет хорошо раскрутить, чтобы он начал приносить прибыль и т.д. ...