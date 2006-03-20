mahrocker

Гость mahrocker

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Линкменеджер на англоязычные проекты

    $500

    Здравствуйте. Ищем человека для обмена ссылками для англязычного проекта. Опыт работы обязателен. Указывайте ваши контакты(желательно аську) и желаемую оплату за свои труды

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Необходимо раскрутить рекламный проект. Но есть загвоздка. Дело в том, что оплатить услуги раскрутчика я смогу только с прибыли данного проекта. То есть сначала нужно будет хорошо раскрутить, чтобы он начал приносить прибыль и т.д. ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Копирайтеры для бизнес-портала

    Здравствуйте. Для нашего бизнес-портала требуются копирайтеры для долговременного сотрудничества. Проект пока не приносит коммерческой прибыли, поэтому пока в качестве компенсации трудов можем предложить размещение в конце статьи ваших данных. Если кто-нибудь откликнется на данное предложение-будем ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад