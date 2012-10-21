Коротко о себе:
Закончила БГЭУ г.Минск в 2010 г. специальность - маркетинг.
2010-2012 г. - работала маркетологом СП БЕЛПРОНТО ООО (Из рук в руки)
2012- 2013 - специалист по контексту ООО "ПереводСервис" (zaochnik.com)
Достижения:
Сертификат Яндекс. Директ 21.10.2012
Диплом Дебют года 2012-2013 (Рекордное привлечение заявок с помощью контекстной рекламы)
2013 - в декрете.
О работе с контекстом:
1. анализирую целевую аудиторию, конкурентную среду;
2. определяем бюджет вместе;
3. определяем показатели эффективности рекламной компании – показатели конверсии;
4. определяем максимальную цену за конверсию;
5. оговариваем наши преимущества;
6. подбираю ключевые слова, минус-слова;
7. пишу текста на основе наших преимуществ;
8. настраиваю рекламную компанию;
9. оптимизирую рекламную кампания: анализирую эффективность, меняю ключевые слова, текста, заголовки, ставки и т.д. при необходимости.
Стоимость договорная, зависит от объемов.
Средняя стоимость 100$ создание, 50$/месяц ведение рекламной кампании.