Создание и ведение контекстной рекламы (Яндекс, Гугл). Качественно!

Коротко о себе:

Закончила БГЭУ г.Минск в 2010 г. специальность - маркетинг.

2010-2012 г. - работала маркетологом СП БЕЛПРОНТО ООО (Из рук в руки)

2012- 2013 - специалист по контексту ООО "ПереводСервис" (zaochnik.com)

Достижения:

Сертификат Яндекс. Директ 21.10.2012

Диплом Дебют года 2012-2013 (Рекордное привлечение заявок с помощью контекстной рекламы)

2013 - в декрете.

О работе с контекстом:

1. анализирую целевую аудиторию, конкурентную среду;

2. определяем бюджет вместе;

3. определяем показатели эффективности рекламной компании – показатели конверсии;

4. определяем максимальную цену за конверсию;

5. оговариваем наши преимущества;

6. подбираю ключевые слова, минус-слова;

7. пишу текста на основе наших преимуществ;

8. настраиваю рекламную компанию;

9. оптимизирую рекламную кампания: анализирую эффективность, меняю ключевые слова, текста, заголовки, ставки и т.д. при необходимости.

Стоимость договорная, зависит от объемов.

Средняя стоимость 100$ создание, 50$/месяц ведение рекламной кампании.