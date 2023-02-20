maichka_25

Вы в погоне за гарантированным качеством?
Ищете того, кто ценит Ваше время, выполняя роботу в короткие сроки?
Тогда я рада приветствовать Вас, в своём профиле. Вы попали куда нужно ??
Меня зовут Майя, я фрилансер.
Есть желание помочь Вам, получить качественно сделанную работу в короткие сроки. Обладаю хорошим опытом в переводе, редактировании и написании текстов различной тематики.
Владею в совершенстве, такими языками:
• Украинский
• Русский
• Английский
• Немецкий
• Польский
Немного о себе.
Творческий и целеустремленный человек. Вежлив со всеми. Люблю завершать дела вовремя и как можно скорее, без потери качества. Каждый день читаю литературу, книги. Завершаю день, выполнив цель: "заслужить на сон". И придерживаюсь своей философии - "жизнь нужно жить, а не доживать".
Вірю в ЗСУ!
Відправляю 10% на перемогу ЗСУ. Разом переможемо!
Буду рада сотрудничеству!
Благодарю за Ваше внимание.