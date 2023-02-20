maichka_25

Тот, кого Вы ищете. Гарантия и качество. Ценю ваше время. Отправляю 15% на ЗСУ.

Вы в погоне за гарантированным качеством?

Ищете того, кто ценит Ваше время, выполняя роботу в короткие сроки?

Тогда я рада приветствовать Вас, в своём профиле. Вы попали куда нужно ??

Меня зовут Майя, я фрилансер.

Есть желание помочь Вам, получить качественно сделанную работу в короткие сроки. Обладаю хорошим опытом в переводе, редактировании и написании текстов различной тематики.

Владею в совершенстве, такими языками:

• Украинский

• Русский

• Английский

• Немецкий

• Польский

Немного о себе.

Творческий и целеустремленный человек. Вежлив со всеми. Люблю завершать дела вовремя и как можно скорее, без потери качества. Каждый день читаю литературу, книги. Завершаю день, выполнив цель: "заслужить на сон". И придерживаюсь своей философии - "жизнь нужно жить, а не доживать".

Вірю в ЗСУ!

Відправляю 10% на перемогу ЗСУ. Разом переможемо!

Буду рада сотрудничеству!

Благодарю за Ваше внимание.