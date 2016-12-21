Обо мне:
Подробней по техническим навыкам:
— Отличное знание CSS и HTML
— Кросс-браузерная, Адаптивная HTML-верстка
— Верстка под мобильные устройства
— Умение писать чистый валидный код
— Базовое знание JavaScript, опыт работы с jQuery и AJAX
Личные качества:
— Коммуникабельный
— Неконфликтный
— Серьезное отношение к работе
— Ответственность
— Умение работать в команде
— Быстрая обучаемость и амбициозность
— Чувство юмора и позитивное отношение к жизни
— Желание развиваться и делать что то весомое
— Умение мыслить не традиционно и находить креативный выход со сложной ситуации
Образование:
Студент третьего курса харьковского национального университета радиоэлектроники. Факультет: компьютерных наук.
Закончил музыкальную школу по классу фортепиано.