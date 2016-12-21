maikli

Иван Иванов maikli

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Обо мне:

Подробней по техническим навыкам: 

— Отличное знание CSS и HTML 

— Кросс-браузерная, Адаптивная HTML-верстка 

— Верстка под мобильные устройства 

— Умение писать чистый валидный код 

— Базовое знание JavaScript, опыт работы с jQuery и AJAX 

Личные качества: 

— Коммуникабельный 

— Неконфликтный 

— Серьезное отношение к работе 

— Ответственность 

— Умение работать в команде 

— Быстрая обучаемость и амбициозность 

— Чувство юмора и позитивное отношение к жизни 

— Желание развиваться и делать что то весомое 

— Умение мыслить не традиционно и находить креативный выход со сложной ситуации

Образование: 

Студент третьего курса харьковского национального университета радиоэлектроники. Факультет: компьютерных наук.

Закончил музыкальную школу по классу фортепиано.