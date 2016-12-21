Обо мне:

Подробней по техническим навыкам:

— Отличное знание CSS и HTML

— Кросс-браузерная, Адаптивная HTML-верстка

— Верстка под мобильные устройства

— Умение писать чистый валидный код

— Базовое знание JavaScript, опыт работы с jQuery и AJAX

Личные качества:

— Коммуникабельный

— Неконфликтный

— Серьезное отношение к работе

— Ответственность

— Умение работать в команде

— Быстрая обучаемость и амбициозность

— Чувство юмора и позитивное отношение к жизни

— Желание развиваться и делать что то весомое

— Умение мыслить не традиционно и находить креативный выход со сложной ситуации

Образование:

Студент третьего курса харьковского национального университета радиоэлектроники. Факультет: компьютерных наук.

Закончил музыкальную школу по классу фортепиано.