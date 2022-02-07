SEO-специалист

Я начинающий SEO-специалист и решительно настроен развиваться в этой сфере. Есть опыт работы, более полугода, до этого учился на курсе. Интерес к поисковой оптимизации появился когда делал сайт для знакомого предпринимателя(от верстки до поискового продвижения делал в одиночку, поэтому есть навыки в html, css, работа с вебмастерами и метрикой)

Ответственно отношусь к работе и целям которые поставлены перед мною, стараюсь выполнять любую работу максимально качественно. Всегда расставляю приоритеты и руководствуюсь этим при планировании своего рабочего времени.

Моя цель найти интересный и живой проект, благодаря которому буду дальше развиваться в этой области.