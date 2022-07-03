maiklmarichev

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Дела по трудовому праву рассматривают отдельные организационные подразделения районных и областных судов.

Как правило, работник, предъявляющий претензию в случаях, когда стоимость предмета спора не превышает 50 000 злотых, не обязан оплачивать судебные издержки.

Однако вышеизложенное не распространяется на работодателя, который при предъявлении иска обязан оплатить судебные издержки на общих условиях..

Юрисдикция в первой и второй инстанции Отдельные организационные подразделения районных и областных судов рассматривают дела по трудовому праву..

Жалоба на приговоры районного суда может быть подана в районный суд, а решения районного суда, действующего в качестве суда первой инстанции, могут быть обжалованы в апелляционном суде.

Дела по трудовому праву также рассматриваются Верховным судом..

Место проведения В соответствии со ст.

461 § 1 Закона от 17 ноября 1964 г.

- Гражданский процессуальный кодекс (Единый тестовый Законодательный вестник 2014 г., пункт 101, с поправками) - далее именуемые: «Гражданский процессуальный кодекс», действия по делам, не подпадающим под действие Закон о труде может быть передан в суд общей юрисдикции ответчика или в суд, в районе которого работа выполняется, должна была или должна была выполняться, или в суд, в районе которого находится рабочее место..

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С другой стороны, в делах в области социального страхования компетентным судом для рассмотрения дела является суд, в округе которого находится сторона, обжаловавшая решение, вынесенное пенсионным органом, если иное не предусмотрено отдельным положением..

Юрисдикция собственности В соответствии со ст.

16 Гражданского процессуального кодекса, районные суды рассматривают все дела, за исключением дел, для которых зарезервирована юрисдикция региональных судов..

Трудовые дела, стоимость которых не превышает семидесяти пяти тысяч злотых, рассматриваются районными судами..

Кроме того, юрисдикция районных судов, независимо от силы спора, включает дела в области трудового права для установления наличия трудовых отношений, для признания неэффективности прекращения трудовых отношений, для восстановления на работе и восстановления прежних трудовых отношений.

условия работы или оплаты и предъявленные к ним требования, а также о компенсации в случае необоснованного или нарушения положений о прекращении трудовых отношений, а также в случаях, связанных с штрафными санкциями и справками о трудоустройстве, и соответствующими претензиями.

Задайте вопрос: ФОРУМ Исключение из юрисдикции судов по трудовым спорам В соответствии со ст.

262 § 2 Закона от 26 июня 1974 г., Трудовой кодекс (сводный текст 1502 с поправками) - далее именуемый «Трудовой кодекс», вопросы, касающиеся: создание новых условий труда и оплаты труда, применение норм труда, комнаты в гостиницах для персонала.

Как определить стоимость спора В соответствии со ст.

19 § 1 Гражданского процессуального кодекса в случаях денежных требований, заявленных даже в обмен на другого субъекта, данная сумма является стоимостью предмета спора.

В иных имущественных делах истец обязан обозначить стоимость предмета спора денежной суммой с учетом положений действующего законодательства..

Как доказать моббинг на работе? Более того, согласно ст.

231 ГПК РФ по делам о претензиях работников по поводу установления, существования или прекращения трудовых отношений стоимость предмета спора составляет, для срочных договоров - сумма вознаграждения за оспариваемый период.

, но не более чем на год, а для договоров на неопределенный срок на один год.

Также следует помнить, что стоимость предмета спора не включает проценты, выгоды и расходы, заявленные в дополнение к основному требованию.

Если истец предъявляет к иску несколько требований, их стоимость суммируется..

Освобождение от судебных издержек Как правило, согласно ст.

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1 Закона от 28 июля 2005 г.

«О судебных издержках по гражданским делам» (сводный текст 1025 с поправками) - далее именуемый «Закон о судебных издержках», служащий предъявляет иск в случаях, когда сумма спора не превышает сумма 50.

Таким образом, вышеуказанное не распространяется на работодателя, поскольку работодатель, предъявляющий иск, обязан оплатить судебные издержки по общим правилам.

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Судебная система по трудовым спорам в Германии Из правила, изложенного в ст.

96 Закона о расходах, однако законодатель внес следующие оговорки.

А именно, согласно ст.

1 Закона о затратах, в делах по трудовому праву базовый сбор в размере 30 злотых взимается только за апелляцию, жалобу, кассационную жалобу и жалобу на заявление о несоблюдении закона о вступившем в силу приговоре.

Однако в случаях, когда стоимость предмета спора превышает сумму 50 000 злотых, взимается пропорциональная плата за все состязательные бумаги, за которые взимается комиссия..

Относительный сбор взимается в делах о правах собственности и составляет 5% от стоимости предмета спора или предмета обжалования, но не менее 30 злотых и не более 100 000 злотых..

Работник и работодатель оплачивают базовый сбор за платные письма, указанные в ст.

1 Закона о расходах, также в случае установления наличия трудовых отношений, возбужденных инспектором труда.

В ходе разбирательств в области трудового права в отношении требований работников расходы, возмещаемые работником, временно несет Государственная казна.

Суд по трудовым спорам принимает решение об этих расходах в решении, завершающем производство по делу в инстанции, однако в особо обоснованных случаях на работника могут возложить эти расходы..

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