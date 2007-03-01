Уважаемые господа!

Меня зовут Павел, я программист из Санкт-Петербурга.

Разработкой сайтов занимаюсь с 2003 года. В основном это конечно программирование, но и в дизайне у меня есть серьёзные навыки.

Образование: Среднее-специальное техническое

Специальность: Программист C/C++

Опыт работы в сфере Web(а): с мая 2002 года (практика)

с января 2003 года - курсы повышения квалицикации в области "Администрирования компьютерных сетей"

с июля 2003 года - администратор ночного-компьютерного клуба в Санкт-Петербурге

с августа 2003 года - администратор в казино и игровых автоматах.

с июня 2004 года - веб-дизайнер и координатор проектов в туристической фирме

с мая 2005 года - web-програмист в IT-компании по разработке программного обеспечения

с июня 2005 года - сертифицированный специалист в сфере "Программирование PHP", "JavaScript", "HTML" и "CSS"

с августа 2005 года совместо со студией дизайна учасвовал в разработке крупных интернет-проектов.

с января 2006 года - web-разработчик (дизайнер по совместительству) в оконной компании и печатном СМИ

с октября 2006 года - индивидуальный предприниматель в сфере "Дизайн и Разработка сайтов"

с ноября 2006 года - руководитель группы разработчиков в сфере "Сайтостроительства".

На данный момент я, в качестве руководителя команды специалистов в различных областях, предоставляю услуги:

- Разработка и создание сайтов любой сложности

- Системы управления сайтом (CMS)

- Web-программирование

- Написание скриптов

- Разработка концепции дизайна для сайтов

- Разработка баз данных

- Редизайн проектов

- Разработка фирменного стиля (физитки, бланки, логотипы и т.п.)

- Оптимизация сайта под поисковые системы

- Оптимизация HTML-кода

- Оптимизация SQL-запросов

- Поддержка и наполнение сайта

- Сопровождение проектов

- Контент-менеджмент

- Креатив, копирайтинг

- Перевод текстов для сайта с английского и французского

- Перевод сайтов на другие языки

- Локализация проектов

- Фотосъёмка товаров и продукции для сайта

- Свадебная съёмка, репортаж