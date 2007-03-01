2.0™ Фриланс mail-dreamermail-dreamer
Уважаемые господа!
Меня зовут Павел, я программист из Санкт-Петербурга.
Разработкой сайтов занимаюсь с 2003 года. В основном это конечно программирование, но и в дизайне у меня есть серьёзные навыки.
Образование: Среднее-специальное техническое
Специальность: Программист C/C++
Опыт работы в сфере Web(а): с мая 2002 года (практика)
с января 2003 года - курсы повышения квалицикации в области "Администрирования компьютерных сетей"
с июля 2003 года - администратор ночного-компьютерного клуба в Санкт-Петербурге
с августа 2003 года - администратор в казино и игровых автоматах.
с июня 2004 года - веб-дизайнер и координатор проектов в туристической фирме
с мая 2005 года - web-програмист в IT-компании по разработке программного обеспечения
с июня 2005 года - сертифицированный специалист в сфере "Программирование PHP", "JavaScript", "HTML" и "CSS"
с августа 2005 года совместо со студией дизайна учасвовал в разработке крупных интернет-проектов.
с января 2006 года - web-разработчик (дизайнер по совместительству) в оконной компании и печатном СМИ
с октября 2006 года - индивидуальный предприниматель в сфере "Дизайн и Разработка сайтов"
с ноября 2006 года - руководитель группы разработчиков в сфере "Сайтостроительства".
На данный момент я, в качестве руководителя команды специалистов в различных областях, предоставляю услуги:
- Разработка и создание сайтов любой сложности
- Системы управления сайтом (CMS)
- Web-программирование
- Написание скриптов
- Разработка концепции дизайна для сайтов
- Разработка баз данных
- Редизайн проектов
- Разработка фирменного стиля (физитки, бланки, логотипы и т.п.)
- Оптимизация сайта под поисковые системы
- Оптимизация HTML-кода
- Оптимизация SQL-запросов
- Поддержка и наполнение сайта
- Сопровождение проектов
- Контент-менеджмент
- Креатив, копирайтинг
- Перевод текстов для сайта с английского и французского
- Перевод сайтов на другие языки
- Локализация проектов
- Фотосъёмка товаров и продукции для сайта
- Свадебная съёмка, репортаж
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