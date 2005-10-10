mail161086

ОПЫТ РАБОТЫ:
03. 2008 –
наст. время – дизайнер-верстальщик, репрограф (НПФ «Стиль SV»). Верстка, дизайн полиграфической продукции. Допечатная подготовка, изготовление PS и PDF файлов, проверка PDF (Acrobat PtStop) файлов на соответствие техническим требованиям, спуск полос, а также создание шаблона раскладки (Preps), контроль процесса изготовления печатных форм.
10. 2005 -
03. 2008 - дизайнер-верстальщик (рекламное агентство «Люксар»). Разработка дизайна макетов рекламной продукции: ситилайтов, проспектов, листовок, визиток, упаковки, логотипов, обработка фотографий.
ОБРАЗОВАНИЕ:
2004-2009 гг. - Национально-технический университет Украины, «КПИ». Издательско-полиграфический факультет. Специальность: репрограф. Бакалавр;
2005 г. - курсы компьютерной графики;
2003 г. - художественные курсы.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
свободное владение программами: InDesign, QuarkEXpress, Illustrator, Photoshop, CorelDraw. Верстка, сканирование, цветокоррекция, допечатная подготовка. Разработка рекламных макетов, логотипов, фирменного стиля, создание "с нуля" газет, полноцветных журналов, книг, каталогов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Цель: найти работу в полиграфической сфере с возможностью профессионального роста.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
- креативность;
- творческий подход к работе;
- коммуникабельность;
- целеустремлённость;
- ответственность;
- инициативность.
ИМЕЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО