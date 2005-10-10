mail161086

Дизайнер-верстальщик: неполная занятость, удаленная работа

ОПЫТ РАБОТЫ:

03. 2008 –

наст. время – дизайнер-верстальщик, репрограф (НПФ «Стиль SV»). Верстка, дизайн полиграфической продукции. Допечатная подготовка, изготовление PS и PDF файлов, проверка PDF (Acrobat PtStop) файлов на соответствие техническим требованиям, спуск полос, а также создание шаблона раскладки (Preps), контроль процесса изготовления печатных форм.

10. 2005 -

03. 2008 - дизайнер-верстальщик (рекламное агентство «Люксар»). Разработка дизайна макетов рекламной продукции: ситилайтов, проспектов, листовок, визиток, упаковки, логотипов, обработка фотографий.

ОБРАЗОВАНИЕ:

2004-2009 гг. - Национально-технический университет Украины, «КПИ». Издательско-полиграфический факультет. Специальность: репрограф. Бакалавр;

2005 г. - курсы компьютерной графики;

2003 г. - художественные курсы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

свободное владение программами: InDesign, QuarkEXpress, Illustrator, Photoshop, CorelDraw. Верстка, сканирование, цветокоррекция, допечатная подготовка. Разработка рекламных макетов, логотипов, фирменного стиля, создание "с нуля" газет, полноцветных журналов, книг, каталогов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Цель: найти работу в полиграфической сфере с возможностью профессионального роста.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

- креативность;

- творческий подход к работе;

- коммуникабельность;

- целеустремлённость;

- ответственность;

- инициативность.

ИМЕЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО