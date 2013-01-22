Нарисовать 4 анимированных баннеров в формате gif Предоставьте ваше портфолио, для того чтобы можно было определиться
- Баннеры15 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется логотип для компании. Сфера it, электроника, робототехника. Цвета фиолетовый, красный, зеленый, черный, оранжевый на выбор в приоритете. название SCALE-X . Миссия постоянный рост, умножение. Адрес сайта будет scale-x.pro. Лого желательно в виде текста обьиграть. ...Логотипы и Знаки56 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется нарисовать визитки для компании 1я сторона логотип 2я сторона - номер телефона и фиоДизайн продукции41 заявкаЗакрыт6 лет назад
Создать видео анимацию для размещения на youtube Длина ролика 40-50 секунд. По нашему сценарию с озвучкой на английском языке При размещении заявки показывайте ваши работыАнимация21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется нарисовать 50 шт по 5 вариантов анимаций разных размеров Заявки без портфолио не рассмотриваютсяБаннеры10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1000
Нужен плагин подсветки синтаксиса MQL5 (не mql4) для jetbrains с подтягиванием документации и подсветкой ошибок и возможность компилировать код из clion или другой idea (пишется на java - есть исходники такого-же под mql4) ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется диктор для озвучки английского текста - время до минуты. Предоставьте примеры озвучкиОзвучивание12 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется выполнить качественный перевод на английский объем 3 страницыПереводы28 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется сеть из 2х серверов на одном ip Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN Требуется иметь возможность разные домены ссылать на разные сервера хотелось бы настройку и описание того как это делается ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
написать 3 статьи по 1000-2000 символов для продажи скриптов в интернет магазине. Полное описание характеристик предоставлю. Требование - продажные тексты! РАСЧЕТ ПО БАНКУ УКРАИНЫКопирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад