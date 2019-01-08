Красоту, которую вижу вокруг, передаю в своих работах

Фотографирую с любовью и с душой. Вы можете заказать индивидуальную фотосессию, семейную или Love Story. Для меня главное, чтобы заказчик остался доволен, поэтому перед съемкой обязательно уточняю ваши вкусы и предпочтения.

Ретуширую портреты. Сегодня уже не в тренде "замыливание" всего, что можно и нельзя. Слежу за модой в сфере обработки фотографии, поэтому ваша фотография будет обработана в современном стиле, если решите обратиться ко мне 

Создаю коллажи. Пожалуй, один из лучших подарков для вас или вашего дорогого человека - фотоколлаж с интересной идеей. Любую задумку можно воплотить с помощью фотошопа. От вас требуется всего лишь пожелание, а все остальное я сделаю сама) Отследить мой стиль в коллажировании вы можете, пройдя по ссылке ниже в альбом "collages".

Больше работ можно увидеть на сайте https://www.flickr.com/photos/158633104@N04/albums С уважением, Мария.