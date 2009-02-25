В/о техническое, знание немецкого языка, расшфровка аудиофайлов, рефераты

1997-2009 зав. учебно-методической лаборатории исторического ф-та Львовского национального университета им. И.Франка (макетирование специализированных факультетских сборников, работа в офисных программах, программах PageMaker, Adobe Photoshop, специализированных программах расшифровки аудиофайлов)

1993-1997 бухгалтер частной фирмы "БУР" (ведение бухгалтерского учета, сдача квартальной и годовой отчетности)

1991-1993 офис-менеджер частной фирмы "БУР" (контакты с клиентами, подготовка контрактов и договоров, текущая корреспонденция фирмы)

1982-1991 - инженер научно-исследовательского института радиотехнических исследований

1977-1982 -учеба в университет Львовская политехника (факультет автоматики, специальность измерительная техника)

1967-1977 Львовская СШ№8 с углубленным изучением немецкого языка. По окончании получила свидетельство о присвоении квалификации переводчика немецкой технической литературы